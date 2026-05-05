「30過ぎて実家暮らしなんて、このままでいいのか」――かねてから、実家にい続ける娘に、頭を抱えていた父。定年を目前に控え、意を決して娘に「自立」を促したところ、待っていたのは、妻の「まさかの言葉」でした。 その内容とは？ 「いつまで親に甘えるんだ」定年前の父が娘に放った一喝「……瑞希。お前、もう32歳だろう。親に甘えて、いつまでこの家にいるつもりだ。結婚するのか？しないなら一人暮らしをして、自立