―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆大人のトレンドアイテム3選今回は確実にレベルアップできる「大人のトレンドアイテム」を3点紹介します。なんとなく服は揃ってきたけど、もう一段階オシャレに見せたい。そんな方に向けて、取り入れるだけでコー