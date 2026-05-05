●「政治モノは数字が取れない」定説を覆せるか 主要22作がそろった2026年春ドラマ。今回もドラマ解説者の木村隆志が、主要新作の初回放送をウォッチし、俳優名や視聴率など「業界のしがらみを無視」したガチンコでオススメ作品を探っていく。別記事(「今春ドラマトップの主要キャスト」「意外性と没入感」「一枚上のクオリティ」2026年春ドラマのオススメ5作は? ドラマ解説者が22作の傾向を徹底分析「見たことのない設定」「ファ