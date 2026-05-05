今回は、月5万しか入れない51歳息子に限界を迎えた母のエピソードを紹介します。そこそこ稼いでいるはずなのに…「私は夫と51歳の息子と暮らしています。息子は今も実家暮らしですが、家事は一切やりません。また息子はそこそこ稼いでいるはずですが、家にいれるお金は5万だけなんです。また息子はすごく食べるので食費がかかりますし、いつも家にいるので光熱費も結構かかります。それに、なぜか息子のスマホ代まで負担させられて