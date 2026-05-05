今回は、月5万しか入れない51歳息子に限界を迎えた母のエピソードを紹介します。

そこそこ稼いでいるはずなのに…

「私は夫と51歳の息子と暮らしています。息子は今も実家暮らしですが、家事は一切やりません。また息子はそこそこ稼いでいるはずですが、家にいれるお金は5万だけなんです。

また息子はすごく食べるので食費がかかりますし、いつも家にいるので光熱費も結構かかります。それに、なぜか息子のスマホ代まで負担させられていて……。そのため年金だけでは生活が厳しく、パートに出ています。『私は80歳目前なのに……』と思ってしまいます。

息子にそのことで怒ると『母親なんだから当然だろ？ 一緒に暮らしてあげてるんだから感謝しろ』と偉そうなことを言ってきます。ただ、正直息子には限界を感じていて、一刻も早く家を出ていってほしいです。

ちなみに最近息子はマッチングアプリで婚活をしているようですが、20代の女性だけを探しているようなので、うまくいかないでしょう」（体験者：70代女性・パート／回答時期：2025年4月）

▽ ちなみにこの女性の息子は、結婚しても実家で暮らしたいと思っているそうです。厄介ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。