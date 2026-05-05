「みどりの日」の5月4日、無料開園した福岡市動植物園には、朝からおよそ1000人が列を作りました。 ■松永悠作記者「開園直前の福岡市動植物園です。きょうは入園無料とあって、長蛇の列ができています。」■訪れた人Q.入園無料はどう思いますか？「ラッキーです。」「（GWは）お金を使わないように頑張って遊んでいます。」 動物園を訪れた人たちのお目当ては、普段は見ることができないエサやりの様子です。6日まで、