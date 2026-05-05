まるでクーペのような低く構えたデザインが魅力的！トヨタは、2025年秋に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」に、「カローラコンセプト」を世界初公開しました。車名の通り次期「カローラ」を示唆する4ドアセダンのコンセプトモデルですが、現行型から大きく進化したスポーティなエクステリアに、世界が大注目しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの次世代「カローラ」コンセプトです！ 画像で見る