岸和田競輪のF1が4日、開幕した。S級予選の11Rは久田朔（はじめ、22＝大阪）が制した。松村友和（46＝大阪）ら近畿2車を引き連れ、前受けから打鐘前に5番手。最終1センター付近から一気に加速すると、ラインと離れたものの、逃げた田口勇介（25＝秋田）の東北2車ラインまで、あっという間に呑み込んだ。2着の庄子信弘（47＝宮城）に5車身差をつけてゴールした。快勝にも久田は「ラインで決められなかったのが…」と悔やむ。