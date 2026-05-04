（台南中央社）愛文マンゴーを特産とする南部・台南市は3日、台北市内のブリーズ（微風）グループが手掛けるスーパーで市産マンゴーの日本向け輸出に関するPR記者会見を開いた。同市ではマンゴーの収穫が最盛期を迎えており、黄偉哲（こういてつ）市長は、多様な流通経路を通じて、より多くの消費者に市産マンゴーの新鮮な味わいを楽しんでほしいと述べた。このサービスは、厳選された高品質な愛文マンゴーを微風の物流網を活用し