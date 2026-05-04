福岡海上保安部の巡視船「やしま」が、どんたく期間に合わせ、博多港で一般公開されました。 全長130メートルの「やしま」は、ヘリコプターを2機搭載できる大型巡視船です。4日の一般公開には家族連れなどが訪れ、船上に展示されたヘリコプターを見学し、記念撮影をするなどしていました。 また、威嚇射撃などに使う機関砲を間近で見たり、操舵室（そうだしつ）について説明を受けたりしたほか、船の