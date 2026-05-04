◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・森下翔太外野手が死球を受け、左翼スタンドの虎党から怒号が響いた。１点を追う５回。先頭で抜けた変化球が背中に直撃した。初回は大山も死球。それでも、後続は倒れた。３日まで阪神はセ・リーグでDeNAの１７に次ぐ１４死球。４月２６日の広島戦では、近本が死球で左手首を骨折した