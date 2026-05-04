（簑島カメラマン）「稚内市内では雪混じりの雨が降っていて、冬のような寒さです」５月４日午後１時すぎの稚内市の様子です。横殴りの強い風と共に湿った雪が降っています。傘をさすのも一苦労です。駅に駆け込む人の姿も見られました。（福岡から来た人）「こんな寒いと思わなかったです」（福岡から来た人）「福岡だと春でこんなことないので、とても不思議な感じです」４日の北海道内は、低気圧が発達しながら通過している影響