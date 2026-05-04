バングラデシュのある鉄道駅で、線路に落ちた息子を救うため男性が身を投げ出した映像が話題となっている。インドの放送局NDTVなどの報道によると、先月28日午後3時30分ごろ、バングラデシュの首都ダッカから北東へ約60キロメートル離れたバイラブ駅で、ダッカ行きの通勤列車に乗っていた一家が下車しようとした際、事故に巻き込まれた。当時、予定より約90分遅れて到着した列車が同駅に停車した後、再び動き出した際、1歳の息子を