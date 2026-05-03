Photo: 佐々倉男子 ずっと「これ、なんでないんだろう」と思っていたんですが、ようやく出てくれました。天井のダクトレールに取り付けられるサーキュレーター、BRID（ブリッド）「ダクトレールファン 3D」（税込9,900円）です。我が家では一年中つけっぱなしが確定した、ここ最近一番買ってよかったプチ家電です。床に置かないだけで、ここまでストレスが減る