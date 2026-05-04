お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが2日、自身のインスタグラムを更新し、新たな“相方”を紹介した。お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつを後ろに乗せた“2ケツ”ショットを掲載。「ハーレーのファットボーイを買いました。なつさんとお揃いです。」とし、自身の新たな愛車がハーレーダビッドソン・FAT BOYであることも伝えた。バイクの1ショット画像、安藤のFAT BOYとの2ショットも掲載