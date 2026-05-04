お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョが2日、自身のインスタグラムを更新し、新たな“相方”を紹介した。お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつを後ろに乗せた“2ケツ”ショットを掲載。「ハーレーのファットボーイを買いました。なつさんとお揃いです。」とし、自身の新たな愛車がハーレーダビッドソン・FAT BOYであることも伝えた。バイクの1ショット画像、安藤のFAT BOYとの2ショットも掲載した。



【写真】安藤なつを乗せても余裕 さすが！アメリカのワイルドさ

安藤も同日、自身のインスタで「青木先生の納車式とお披露目ツーリング前半。」とコメントして、バイクにまたがる青木の画像を掲載。「消防士時代にFAT BOY乗っていてまた新たにFAT BOY乗りたいとの願い叶えられて良かったね!おめでとうございます」と祝福。青木にとっては2台目のFAT BOYであることも伝えた。



「うちの青FAT BOYもカッコいいんだから!」と対抗意識もチラリ。さらに青木がソフトクリームを差し出す“デート風”ショット、バイク同士で走りながら通話ができるインカムの画像も掲載。早速ツーリングを楽しんだことを伝えていた。



（よろず～ニュース編集部）