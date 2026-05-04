対潜兵器「アスロック」を発射する様子も海上自衛隊・練習艦隊は2026年4月27日、練習艦「かしま」「しまかぜ」の訓練射撃の様子を映像で公開しました。【映像】スゴイ速さ！これが練習艦「かしま」主砲射撃の様子です「かしま」「しまかぜ」と訓練支援艦「てんりゅう」の3隻は、2026年3月15日から5月15日まで近海練習航海を実施しています。この航海は、海上自衛隊の初級幹部が乗艦して日本周辺海域を航行するものです。公開さ