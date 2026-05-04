日産「新型コンパクトセダン」発表に反響あり！日産のメキシコ法人は2026年3月4日、「ヴァーサ」の2026年モデルを発表しました。かつて日本で親しまれた「ティーダラティオ」の系譜を受け継ぐこのコンパクトセダンは、2011年の登場以来、現地で非常に高い人気を誇るモデルです。今回の新型は、日産の経営再建計画「Re：Nissan」に基づき、生産拠点をこれまでのシバック工場からアグアスカリエンテス工場へと移して製造さ