先日、フジテレビが10月期に初の海外共同制作ドラマを放送すると発表し、大きな反響を呼んだ。VODの台頭により、日本のテレビ局は、プラットフォームに依存しないコンテンツ制作という喫緊の課題に直面している。一方で、いち早くVODの波を捉え、世界的な地位を築いたのが韓国だ。彼らはなぜ、エンタメを通じて食や美容などの文化までをも海外に浸透させられたのか。日本との構造的差異や、変遷の裏側にある生存戦略について、韓