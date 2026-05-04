飼い主と半日離れただけでぐったりしてしまうポメラニアンの動画がInstagramで話題になっている。投稿したのは「ポメラニアンすのぅ」（@pome_suno_7.13）さん。動画は85.1万回表示、1.3万いいねを記録し、「ママがいいんだよね〜」「小首傾げて可愛すぎます」など多くのコメントが寄せられた。すのぅさんに話を聞いた。【写真】ママの名前を聞いた瞬間…すのぅくんの目が輝きだした!?――この日は特に「廃人」ならぬ「廃犬」