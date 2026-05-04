今永は7先発で防御率2.40と安定したピッチングを続けている(C)Getty Imagesカブスの今永昇太が現地時間5月2日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発し、7回を被安打4、無失点と好投。チームは2-0で勝利しており、ロースコアで進んだ試合で相手に得点を与えなかった今永が見事な内容で今季3つ目の白星を手にした。【動画】“魔法”を取り戻した今永昇太の奪三振ショー！冴えるスプリットとフォーシームの実際の映像前回登板