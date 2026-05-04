日曜新潟10Rでは小林美駒騎手が邁進特別を快勝。1番人気のカウンターセブンを勝利に導き、特別レースを制した。大外枠を活かして外ラチ沿いを進み、好位から抜け出すレース運び。磐石のレース運びでしっかりと人気に応えていた。【邁進特別】小林美駒が今年の13勝目…カウンターセブンで人気に応える東京、京都、新潟の3場開催●今村聖奈 今週の騎乗馬・5月2日（土）新潟7Rブレスドナイル（4着／11番人気）12Rレザンクレール