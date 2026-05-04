歌手の小林幸子が、5月6日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。小林幸子＝テレビ朝日提供“歌謡界のラスボス”の名にふさわしい派手な衣装で登場した72歳の小林。10歳でデビューして以来、60年以上休みなく走り続けてきたが、今年1月に人生で初めて1カ月の長期休暇を取得した。かつて「休むことは悪」と考えていたが、休暇中は時間を気にせず美術館を巡り、自宅では愛猫たちとゆ