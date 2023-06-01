ラ・リーガ 25/26の第34節 ベティスとレアル・オビエドの試合が、5月4日01:30にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。 ベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、thiago cruz fernandez（FW）らが先発に名を連ねた。