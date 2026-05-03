第３１回ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１は５月１０日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。ダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は２歳時に京王杯２歳ステークス・Ｇ２で重賞初制覇。前走のファルコンステークス・Ｇ３は折り合い重視で運び、直線は４角４番手から上がり３ハロン３３秒６の脚を使って押し切り、重賞２勝目をゲットした。２走前の朝日杯フューチュリティステーク