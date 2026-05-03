ファジアーノ岡山は3日、クラブ公式インスタグラムで不適切な内容の投稿があったことを謝罪した。クラブ公式サイトを通じ、岡山は「本投稿により、広島・岡山両クラブのファン・サポーターの皆様をはじめ、多くの皆様に不快な思いをさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。今回の事態を重く受け止め、投稿管理体制の厳格化および業務フローの見直しを行い、再発防止に取り組んで参ります。この度は、誠に申し訳ご