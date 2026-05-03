◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 3-0 オリックス(3日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの北山亘基投手と万波中正選手がキッズインタビュアーにたじたじとなりました。この試合で北山投手は3安打完封勝利、万波選手は追加点の10号ソロと活躍し、球団通算5000勝のメモリアルゲームを演出。試合後のヒーローインタビューに呼ばれました。この日は『キッズヒーローインタビュー』企画が行われ、子どもからのインタビューを受けた