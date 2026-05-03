F1™マイアミグランプリは2日（日本時間3日）スプリントレースが行われ、マクラーレンのランド・ノリスが予選1位からの優勝、ポールトゥウィンを達成した。スプリントは決勝の3分の1ほどの距離で競う短距離戦。上位には年間王者を決めるチャンピオンシップポイントも与えられる。2025年の年間王者、マクラーレンのノリスはポールポジションからスタート。1カ月の中断期間でアップデートされたマシンとともに、トップのノリス