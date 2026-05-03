イランはアメリカに対し、攻撃しない保証など戦闘終結に向けた14項目の提案を行い、30日以内に全ての問題を解決すべきだと強調しました。イラン高官は「外交を選ぶか対立を選ぶか、ボールはアメリカ側にある」とけん制しています。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信によりますと、イランが戦闘終結に向けた条件としてアメリカに提示したのは14項目で「攻撃しないという保証」「イラン周辺地域からアメリカ軍の撤退」「海上封鎖の