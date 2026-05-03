424万回以上再生され43万「いいね」を獲得しているのは、女の子が“大きめ”の猫を抱っこしようとしているときの出来事。思わず笑顔がこぼれる可愛い様子に、視聴者から「おっきいからひっくり返されてて可愛いwwwww」「ただただ果てしなく可愛い」などのコメントが寄せられています。 【動画：４歳の女の子が『大きめの猫』を抱っこしようとした結果…尊すぎる光景】 抱っこしようね Instagramアカウント「Lumia Lash (旧