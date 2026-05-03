JKAは、競輪場内としては全国初となるオートレースの場外車券売り場「オートレース別府」が3日、別府競輪場（大分県別府市）メインスタンド内にオープンしたと発表した。オープニングセレモニーが行われた後、飯塚所属の辻大樹（45）と長田稚也（25）がエンジン始動（競走車のデモンストレーション）を披露し、集まった多くのファンを沸かせた。