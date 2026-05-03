5月3日午前、北陸自動車道下り線・三条燕IC～巻潟東ICで複数台の自動車が絡む事故があり、同区間は一部通行止めとなっていましたが、午後2時ごろに解除されました。ネクスコ東日本が発表しました。ただ、中之島見附ICから三条燕ICの間では渋滞が続いているということです。