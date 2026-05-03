“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が1日、公式Xを更新。市川市公式YouTubeチャンネルでパンチの“秘蔵映像”が公開されたことを報告した。【動画】「感動」「愛があふれてる」飼育員が解説！子ザルのパンチの成長ドキュメント動画は、先月21日に公開された『飼育担当語る #がんばれパンチ 秘話』の続編。投稿では「大好評だった前回に続きパンチ特集 パンチの記録映像を