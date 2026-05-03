ゴールデーンウィーク恒例の「博多どんたく」が始まりました。福岡市内できょうから始まった「博多どんたく港まつり」。福岡市役所前ではさっそく、各団体が踊りなどのパフォーマンスを披露しています。「博多松囃子」などを起源とする祭りには、およそ1万8000人が参加し、街を彩ります。主催者は、あすまでの2日間で、200万人の人出を見込んでいます。