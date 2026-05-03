5月3日午前、北陸自動車道下り線・三条燕IC～巻潟東ICで複数台の自動車が絡む事故がありました。消防などによると、事故のひとつは自動車4台が関わる追突事故です。ケガ人は複数いるとみられ、午前11時半時点では1人の救急搬送が確認されています。加えて、この事故の場所から三条燕IC寄りの地点で車両3台が関わる追突事故と、車両2台が関与する事故が発生しました。いずれもケガ人は確認されていません。午前10時半ごろから