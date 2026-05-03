◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ最終日（３日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）最終組が前半を終了。４位で出たた堀川未来来（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）が１０番までに５つ伸ばし、通算１４アンダーで単独トップに立っている。７位から出た平本世中（フリー）が１２番を終えて１３アンダーで２位につけている。単独首位でスタートしたプロ５年目の細野勇策（三共グループ）は９番までを２バー