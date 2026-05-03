5月3日（現地時間22日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズが敵地のTDガーデンでボストン・セルティックスとの第7戦に臨んだ。 崖っぷちの状況から2連勝を飾り、3勝3敗に持ち込んだ第7シードのシクサーズは試合開始からジョエル・エンビード、VJ・エッジコム、ポール・ジョージの連続得