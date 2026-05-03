銚子電気鉄道（千葉県銚子市）の鉄道むすめ「外川つくし」と交通新聞社（東京都千代田区）の鉄道むすめ「早見だいや」のバースデーコラボイベントが2026年5月1日〜5月10日の期間に開催されている。【画像銚子電気鉄道「外川つくし」＆交通新聞社「早見だいや」バースデーコラボ2026販売商品】「外川つくし」も「早見だいや」も誕生日が5月1日。昨年開催し好評を博したというバースデーコラボイベントを今年も開催する。昨年に引