ラ・リーガ第34節が2日に行われ、バレンシアとアトレティコ・マドリードが対戦した。すでに優勝の可能性が消滅しているものの、5位ベティスに「10」ポイント差をつけ、チャンピオンズリーグ（CL）出場権確保に向けて優位に立っている4位アトレティコ・マドリード。10シーズンぶりのチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出に向けて、ここ最近は一部主力を休ませながらラ・リーガを戦っており、直近5試合で4敗を喫している。しかし