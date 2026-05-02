小山宙哉による漫画『宇宙兄弟』（講談社）が6月11日（木）発売の『モーニング』にて連載完結予定。これを記念し、TVアニメ『宇宙兄弟』全99話がYouTubeにて順次無料配信される。 【画像】YouTubeにてアニメ宇宙兄弟が無料配信 『宇宙兄弟』は、6月11日発売の『モーニング』にて連載完結予定。最終第46巻は7月23日に発売される。記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ『