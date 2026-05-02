ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」が2日、あす4日から大阪・ヤンマースタジアム長居で行われるライブを前に現地入りした。現在はスタジアムツアーを開催中。先月にと7月に計4日間、MUFGスタジアム（国立競技場）でライブが行われ、バンド史上初となる同所での4日間開催を果たされる。ツアータイトルは「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」。「ゼンジン未到」シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブ