バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は2日、愛知県の豊田市総合体育館などで13試合が行われ、西地区は三河が越谷に83―75で勝ち、43勝16敗で地区2位を確定させた。地区優勝を決めている長崎は京都を105―94で退けて47勝12敗。3位名古屋Dは三遠に66―89で敗れた。東地区は優勝を決めている宇都宮が琉球に83―82で競り勝ち、45勝14敗。2位千葉JはA千葉を98―81で、3位群馬は仙台を83―82で、4位A東京は北海道を111―104で