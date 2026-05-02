「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）阪神は巨人の猛追をかわして勝利。首位をキープした。打線が終盤につながり、七回に一挙４点。八回には佐藤輝が右翼席へ打球速度１８７キロの８号ソロを放った。リーグ単独トップに躍り出る一発を含め、４安打２打点の大暴れ。リーグトップの打率は・４０５となった。打点も含めて三冠王の佐藤輝について、藤川監督は「当然のように見てますけどね。素晴らしいと言いますか、らしく