国内外の観光客にホーバークラフトを利用してもらおうと、大分空港を発着する新たな周遊便が2日就航しました。 この便はおよそ30分かけて空港周辺の陸と海、あわせて15キロを周遊します。初日の2日、50人が乗船して船内から見える国東沖や半島の景色を楽しんでいました。（乗船した人）「山とかも見えたり、海がめっちゃ良い感じに見えた」「揺れも全然無くて快適で早かったし、便利な乗り物だと感じました」 2日か