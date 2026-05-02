イラン情勢の緊迫が続く中、ロシアで生産された原油を積んだタンカーがまもなく日本に到着することが分かりました。【映像】原油を生産する「サハリン2」の様子政府関係者によりますと、原油はロシア極東の「サハリン2」で生産されたもので、すでにタンカーに積まれ日本に向かっているということです。ホルムズ海峡が事実上封鎖されて以来、ロシア産の原油を調達するのは初めてです。ウクライナ侵攻を踏まえた欧米によるロシ