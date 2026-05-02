タレント・彦摩呂が２日、ＳＮＳを更新。３０年ぶりにハワイを訪れていたことを明かした。「アロハハワイ３０年振り！！」と書き出し、「芸能人、著名人の定番イタリアレストランあのッ『アランチーノ』のう、う、ウニのクリームパスタ頂きました〜！！コレで私も一流芸能人の仲間入りや〜笑」とハワイの有名レストランで名物パスタを食べたことを報告。「３０年前と全く変わってない所と変わった所。刺激と癒し