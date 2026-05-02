調理に欠かせないお玉。シンプルなアイテムなので、正直どれも同じでしょ？と思っていたのですが、ダイソーでとんでもないアイテムに出会ってしまいました！これ1本でお玉としてだけでなく、計量スプーンや汁切りの役割を果たしてくれます。さらにめずらしい自立してくれるタイプ。これは必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：先がつかない立つ目盛り付お玉価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4