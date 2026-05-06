元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が６日に自身のインスタグラムを更新し、１９年間所属した「ホリプロ」を退社して独立することを報告した。「ご報告です」と題し「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。１５歳から１９年間、本当にお世話になりました」と伝えた。「思い返せば、１９年前の５月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ご