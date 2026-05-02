お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が、1日放送のNHK『あさイチ』（月〜金前8：15）にゲスト出演。本当にすごいと感じている同世代のお笑いコンビを明かした。【動画】「生放送はいつも緊張してえいずてしまう…」『あさイチ』出演の感想を語る＆視聴者の質問に答える内村光良長年さまざまなバラエティ番組に出演し、MCなども務める一方で、“お笑い”にも実直に取り組んでいる内村。NHKでは長らく『LIFE