【モデルプレス＝2026/05/01】元格闘家の魔裟斗が4月30日、自身のInstagramを更新。長男の姿を披露し、話題となっている。【写真】元格闘家47歳「かっこいい」と話題の長男顔出し◆魔裟斗、長男のスパルタンレース挑戦を報告魔裟斗は「エイト スパルタンレースにチャレンジ」とつづり、長男が障害物レースに挑戦したことを報告。「男の顔になってきた！」と、ヘッドバンドを装着し凛々しい表情の長男の姿を披露した。あわせて、レ